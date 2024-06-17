Перегревается коробка? – вот что нужно срочно сделать

Почему греется любая коробка Не секрет, что самый высокий КПД – у механической коробки передач, и он равен 0,96 –0,98 то есть всего 2-4% энергии будет потеряно и уйдет в тепло при передаче крутящего момента от двигателя к колесам.
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