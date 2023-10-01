НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Футболистка «Локо» Юкляева пришла себя в скорой после потери сознания из-за столкновения головами с соперницей из ЦСКА

Футболистка «Локо» Юкляева пришла себя в скорой после потери сознания из-за столкновения головами с соперницей из ЦСКА

19-летняя полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание на 53-й минуте матча женской Суперлиги против ЦСКА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх