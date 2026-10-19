В Барнауле освобождают от старого ограждения большой отрезок проспекта Ленина. Строительный забор появился здесь около 30 лет назад, чтобы обеспечить безопасность стройплощадки для торгового центра.
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