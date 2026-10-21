Как туапсинцы проспали тревогу и налет БПЛА: почти 400 беспилотников самолетного типа уничтожено над РоссиейС вечера 20 октября до утра 21 октября российские системы ПВО отразили массированный налет украинских беспилотников.
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