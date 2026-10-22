Студент не сдал «Фармакологию», но передал 15 тысяч рублей заведующему кафедрой Крылову за положительную оценку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
А потом удивляемся " Почему все едут лечиться за рубеж?" Видимо жить хотят.