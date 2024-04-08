Пользователи массово отправляют жалобы на Ubisoft за закрытие The Crew – в сети поя...

Пользователи массово отправляют жалобы на Ubisoft за закрытие The Crew – в сети появилась инструкция как это сделатьВ январе стало известно о том, что блогер Росс Скотт (Accursed Farms) решил подать коллективный иск в суд на компанию Ubisoft – за то что она закрыла сервера и доступ к онлайновой-игре The Crew в… источник.