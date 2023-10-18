На Южном Урале улучшат условия для инвестиций

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября, ФедералПресс. Депутаты южноуральского парламента рекомендовали минэкономразвития области разработать порядок проверки соответствия объектов соцкультбыта и масштабных инвестиционных проектов (МИП) критериям, установленным законом о земельных отношениях.
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