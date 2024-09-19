Певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях

Оперная певица Анна Нетребко и телеведущая Анфиса Чехова появились на публике в одинаковых нарядах. Исполнительница приехала в кружевном мини-платье на празднование своего 53-летия в Берлине, а блогер выбрала такой же образ для посещения светского мероприятия — презентации шоу "Звезды в Джунглях" в Москве.