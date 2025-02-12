Лебедев: оружие под Николаевом было предназначено для Кинбурнской косы

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что оружие, которое находилось на складе Вооружённых сил Украины под Николаевом, должно было использоваться для обстрела Кинбурнской косы.
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