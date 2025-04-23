Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Штурмовик рассказал, что неопытные солдаты ВСУ не сопротивлялись в Калиново

Штурмовик рассказал, что неопытные солдаты ВСУ не сопротивлялись в Калиново

Неопытные мобилизованные солдаты ВСУ практически не сопротивлялись, когда российские войска освобождали Калиново в ДНР, рассказал командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным «Альфа».

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