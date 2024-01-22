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Общественники попросили МЧС провести внеплановые проверки складов маркетплейсов

Общественники попросили МЧС провести внеплановые проверки складов маркетплейсов

Организация "Общественная потребительская инициатива" обратилась в МЧС РФ с просьбой провести внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов, таких как Wildberries и Ozon, в связи с проблемами пожарной безопасности.

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