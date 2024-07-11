Красноярский край готовится к сезону озеленения и благоустройства 2025 года

В Красноярском крае завершаются подготовительные этапы к сезону благоустройства 2025 года. Экспертная комиссия обсудила проекты общественных пространств, ставшие победителями Всероссийского голосования в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
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