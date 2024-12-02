Вячеслав Федорищев: «Психологическая реабилитация участников СВО – важнейшая задача»

САМАРА, 2 декабря, ФедералПресс. На оперативном совещании правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев обсудил важные меры по реабилитации участников спецоперации, включая увеличение квот на медицинскую помощь и акцент на психологическую поддержку ветеранов.