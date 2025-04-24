Момент для удара по США: Китай снимает санкции с депутатов Европарламента – FT

В Китае готовится законопроект о снятии санкций с европейских законодателей. Таким односторонним жестом доброй воли Пекин пытается возродить инвестиционное соглашение с ЕС после потери большей части доступа на рынок США в результате торговой войны Дональда Трампа.
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