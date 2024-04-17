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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Экономист Храпылина объяснила, почему меняются цены на товары

Экономист Храпылина объяснила, почему меняются цены на товары

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. На изменение цены товара влияет множество аспектов. Под влиянием каких факторов формируется стоимость продуктов, рассказала «ФедералПресс» директор научно-образовательного центра социального развития и профессор кафедры труда и социальной политики Любовь Храпылина.

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