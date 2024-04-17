Экономист Храпылина объяснила, почему меняются цены на товары

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. На изменение цены товара влияет множество аспектов. Под влиянием каких факторов формируется стоимость продуктов, рассказала «ФедералПресс» директор научно-образовательного центра социального развития и профессор кафедры труда и социальной политики Любовь Храпылина.
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