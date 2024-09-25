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Закон, порядок, государство

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Замминистра обороны РФ Анна Цивилева и Андрей Картаполов обсудили вопросы совершенствования законодательства по соцгарантиям для военнослужащих

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева и Андрей Картаполов обсудили вопросы совершенствования законодательства по соцгарантиям для военнослужащих

В завершение встречи Анна Цивилева и Андрей Картаполов пообщались с посетителями центра и ответили на интересующие их вопросы.

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