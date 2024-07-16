В Ирландии назвали слова Орбана про Украину плохой новостью для Запада

Предположение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что бывший американский президент Дональд Трамп может выступить за мирное урегулирование конфликта на Украине сразу после победы на выборах, — стало плохой новостью для Запада.
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