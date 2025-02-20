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Царьград

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Ученые нашли уникальное место Земли, где засуха длится два миллиона лет

Ученые нашли уникальное место Земли, где засуха длится два миллиона лет

Ученые указали на уникальное место Земли, где нет дождя уже два миллиона лет и царит засуха.ИА «Медиапоток» сообщает, что им являются сухие долины Мак-Мердо в Антарктиде.

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