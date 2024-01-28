Власти США хотят обязать облачных гигантов раскрывать перечень иностранных клиентов, использующих искусственный интеллектДо сих пор усилия властей США по ограничению доступа китайских компаний к современным ускорителям вычислений сводились преимущественно к запрету на продажу таких компонентов в КНР, но теперь Министерство торговли США хочет обязать провайдеров облачных услуг раскрывать факты использования зарубежными клиентами их вычислительных мощностей для развития собственных систем искусственного интеллекта.