Власти США хотят обязать облачных гигантов раскрывать перечень иностранных клиентов, использующих искусственный интеллектДо сих пор усилия властей США по ограничению доступа китайских компаний к современным ускорителям вычислений сводились преимущественно к запрету на продажу таких компонентов в КНР, но теперь Министерство торговли США хочет обязать провайдеров облачных услуг раскрывать факты использования зарубежными клиентами их вычислительных мощностей для развития собственных систем искусственного интеллекта.
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