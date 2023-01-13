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Практически все участники Второй мировой войны извлекли из нее соответствующие уроки

Практически все участники Второй мировой войны извлекли из нее соответствующие уроки

﻿﻿Практически все участники Великой Отечественной войны извлекли из нее соответствующие уроки. В частности, военное командование СССР не сомневалось в том, что для успешной кампании необходимо превосходство в воздухе.

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