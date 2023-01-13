Практически все участники Второй мировой войны извлекли из нее соответствующие уроки

Практически все участники Великой Отечественной войны извлекли из нее соответствующие уроки. В частности, военное командование СССР не сомневалось в том, что для успешной кампании необходимо превосходство в воздухе.
Популярные статьи
- "Охотник за планетами" обнаружил вторую экзопланету размером с Землю и эти оба мира вращаются вокруг одной и той же звезды
- История России очень разнообразна и относительно свежий период истории государства Российского отнюдь не скупее на интересные повороты и факты, чем древний
- Очень хочется разобраться так ли это на самом деле
Свежие комментарии