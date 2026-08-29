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Урбанисты рассказали, как снизить тревожность жителей большого города

Урбанисты рассказали, как снизить тревожность жителей большого города

Один из трендов современной урбанистики - создание общественной среды, снижающей стресс горожан .

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