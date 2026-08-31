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Царьград

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"Орали от страха": жители пострадавшего дома в Екатеринбурге рассказалио об атаке БПЛА

"Орали от страха": жители пострадавшего дома в Екатеринбурге рассказалио об атаке БПЛА

Некоторые жильцы вспомнили, что при налёте БПЛА самое безопасное место в квартире – ванная комната.Утром 31 августа беспилотник ВСУ врезался в один из домов в ЖК "Утес" на Уктусе.

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