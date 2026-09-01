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Аналитики конгресса прогнозируют США бюджетный разрыв вдвое выше нормы

Аналитики конгресса прогнозируют США бюджетный разрыв вдвое выше нормы

Бюджетное управление конгресса США (CBO) прогнозирует, что в ближайшие десять лет дефицит федерального бюджета в среднем достигнет 6,1 % потенциального ВВП — это почти вдвое выше среднего показателя за последние 50 лет.

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