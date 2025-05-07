Укротители звука, или Как становятся звукорежиссёрами 7 мая наша страна будет отмечать День радио. 130 лет назад именно в этот день Александр Степанович Попов выступил на заседании Русского физико-химического общества, продемонстрировав прообраз первого в мире радиоприёмника и осуществив первый сеанс радиосвязи.