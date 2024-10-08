В Петербурге утвержден план мероприятий на 2024–2027 годы в рамках Десятилетия детства

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение Правительства Петербурга о реализации плана мероприятий на 2024–2027 годы в соответствии с Указом Президента России от 29 мая 2017 года о Десятилетии детства.