В этом фильме собраны наработки французских тренеров по теме – обучение детей основам дзюдо. Фильм состоит из трёх глав.
Методика французского дзюдо. 80 упражнений с поясом, игровых, обучению стойкам, захватам, передвижению.
Комментарии
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Дмитрий Авенирович
Посмотрите фильм https://www.youtube.com/watch?v=HYWhek5DzaI&t=117s
Дзюдо Как научиться или научить броску передняя подсечка. Sasae-tsurikomi-ashi.
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16 час.
Дмитрий Авенирович
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Подсечки в дзюдо. DE ASHI BARAI - Боковая подсечка. Пять вариантов атакующих действий. Обучение. - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 178075
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16 час.
Дмитрий Авенирович
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Дзюдо. 11 фильмов по теме "Захваты в дзюдо". Обучение. Объяснение. Способы. Упражнения. Уроки. - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 177716
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16 час.
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