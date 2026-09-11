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Русский хоккеист сбросил 13 кг перед сезоном в НХЛ: «Я этим летом вообще не отдыхал, только работал»

Русский хоккеист сбросил 13 кг перед сезоном в НХЛ: «Я этим летом вообще не отдыхал, только работал»

Нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков рассказал, что сбросил 13 кг.Нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков рассказал, что сбросил 13 кг.

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