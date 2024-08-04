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Дмитрий Рябыкин: «У Уфы много потерь в линии атаки – просматривается дисбаланс. Сравнил бы нынешний «Салават» с «Флоридой» на стыке веков, она тогда была однополярной»

– Тройка Хмелевски может стать грозной силой. Другое дело, что у Уфы много потерь в линии атаки – и просматривается явный дисбаланс.

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