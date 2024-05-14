Сержант Быков под артобстрелом ВСУ наладил связь и спас раненного сослуживца

Минобороны РФ Командир отделения управления взвода связи сержант Никита Быков за один день попал под два артиллерийских обстрела со стороны ВСУ, но не только выполнил задачи, но и спас тяжело раненного сослуживца.
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