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Военное обозрение

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Ракета в поезде: как Индия перестраивает логику ядерного сдерживания

Ракета в поезде: как Индия перестраивает логику ядерного сдерживания

Испытание Agni-P с железнодорожной стартовой позиции в сентябре 2025 года — это точка, в которой три направления индийской ядерной модернизации свелись к одной логике.

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