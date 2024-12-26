Ульянов: Россия не видит необходимости в визите главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

ВС РФ регулярно уничтожают дроны и ракеты рядом со станцией Россия не видит необходимости в новом визите главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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