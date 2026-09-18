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Пронедра

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Россия готовится к перехвату новых украинских ракет FP-7 в ближайшие недели

Россия готовится к перехвату новых украинских ракет FP-7 в ближайшие недели

Украина намерена в ближайшие недели приступить к боевому применению новой баллистической ракеты FP-7, причём заключительный этап испытаний может пройти непосредственно в ходе ударов по российской территории.

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