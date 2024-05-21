В России разработали нейросеть для определения поддельных документов

Российский разработчик систем распознавания Smart Engines, отечественный производитель сканеров ГК «Интек» и поставщик ПО для автоматизации нотариата «Триасофт» создали комплекс на основе искусственного интеллекта для защиты граждан от мошенничества с документами при выполнении нотариальных действий, передает РИА Новости.