В России разработали нейросеть для определения поддельных документов

Российский разработчик систем распознавания Smart Engines, отечественный производитель сканеров ГК «Интек» и поставщик ПО для автоматизации нотариата «Триасофт» создали комплекс на основе искусственного интеллекта для защиты граждан от мошенничества с документами при выполнении нотариальных действий, передает РИА Новости.
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