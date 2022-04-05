США рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении "Сбербанка" - газета

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Власти США рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении ряда российских финансовых учреждений, включая "Сбербанк", пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.