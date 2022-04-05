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США рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении "Сбербанка" - газета

США рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении "Сбербанка" - газета

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Власти США рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении ряда российских финансовых учреждений, включая "Сбербанк", пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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