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Т2 вывел в онлайн еще семь малых населенных пунктов Алтайского края

Т2 вывел в онлайн еще семь малых населенных пунктов Алтайского края

Почти 3 тысячи человек получили доступ к государственным цифровым услугам, телемедицине, образовательным и развлекательным сервисам.

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