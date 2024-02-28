Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил о планах признать СБУ, ГУР и ВСУ террористическими организациями на государственном уровне.
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