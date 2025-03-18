В школах Новоаннинского района отметили День воссоединения Крыма с Россией 18 марта страна отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения полуострова Крым с Россией.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В школах Новоаннинского района отметили День воссоединения Крыма с Россией 18 марта страна отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения полуострова Крым с Россией.