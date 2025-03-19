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Суд Мэриленда запретил DOGE продолжать расформировывать USAID

Суд Мэриленда запретил DOGE продолжать расформировывать USAID

Суд Мэриленда запретил возглавляемому миллиардером Илоном Маском департаменту государственной эффективности (DOGE) продолжать расформировывать агентствj Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

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