Суд Мэриленда запретил DOGE продолжать расформировывать USAID

Суд Мэриленда запретил возглавляемому миллиардером Илоном Маском департаменту государственной эффективности (DOGE) продолжать расформировывать агентствj Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).
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