Сбербанк предупредил всех, кто заходит в «Сбер Онлайн» о новом сервисе Юлия ЧелкановаСбербанк, один из крупнейших банков России, анонсировал запуск нового инновационного сервиса, который изменит подход клиентов к оплате товаров.