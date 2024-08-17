Сбербанк предупредил всех, кто заходит в «Сбер Онлайн» о новом сервисе Юлия ЧелкановаСбербанк, один из крупнейших банков России, анонсировал запуск нового инновационного сервиса, который изменит подход клиентов к оплате товаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Никто не выжил: в Киеве уничтожен бункер Генштаба с генералами, откапывать трупы даже не пытались
- Генеральские трупы во взорванном бетонном бункере ВСУ лежали везде
- Эшелоны скорых и километровые столбы дыма в Одессе: офицеры НАТО сгорели в подземном бункере вместе с западными ракетами после удара «Искандерами»
Свежие комментарии