Пиковый онлайн Marvel Rivals в одном лишь Steam достиг 644 тысяч игроков Сегодня ночью ...

Пиковый онлайн Marvel Rivals в одном лишь Steam достиг 644 тысяч игроковСегодня ночью пиковый онлайн геройского экшена Marvel Rivals достиг рекордной отметки в 644 269 игроков в одном лишь Steam, а ведь игра также доступна еще и на консолях текущего поколения.
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