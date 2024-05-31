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Губернатор Приморья: «Сила духа парней на передовой восхищает!»

Губернатор Приморья: «Сила духа парней на передовой восхищает!»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступая 31 мая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания края, рассказал о поддержке участников специальной военной операции и их семей, сообщает корреспондент PRIMPRESS с места событий.

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Ed
Удержание фронта только героизмом наших ребят  это признак недостаточной компетентности руководства
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