Губернатор Приморья: «Сила духа парней на передовой восхищает!»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступая 31 мая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания края, рассказал о поддержке участников специальной военной операции и их семей, сообщает корреспондент PRIMPRESS с места событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии