Медведчук заявил о политической борьбе между Зеленским и экс-министром Федоровым

Виктор Медведчук, руководитель движения «Другая Украина» и бывший глава запрещённой киевским режимом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в своей статье представил собственную трактовку политической ситуации на Украине.
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