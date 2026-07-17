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Медведчук заявил о политической борьбе между Зеленским и экс-министром Федоровым

Виктор Медведчук, руководитель движения «Другая Украина» и бывший глава запрещённой киевским режимом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в своей статье представил собственную трактовку политической ситуации на Украине.

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