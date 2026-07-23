МИД Белоруссии предупредил Польшу о подготовке террористического акта

Министерство иностранных дел Белоруссии передало официальное предупреждение польским властям о готовящемся террористическом акте на территории Польши, направленном против несовершеннолетних детей белорусской активистки, проживающей в Польше.
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