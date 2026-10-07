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Царьград

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Конгресс США: Потери авиатехники в Иране достигли $3,3 млрд

Конгресс США: Потери авиатехники в Иране достигли $3,3 млрд

Доклад Конгресса США сообщает о потерях в конфликте с Ираном: уничтожено 25 самолетов, 49 беспилотников и 7 вертолетов.

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