Я - За! Указ о праздновании в 2026 году 80-летия Владимира Жириновского

И Искандер Специально для членов секты "Свидетели Жирика" напоминаю. Шайка Жирика голосовала «ЗА»: передачу лесов и водоёмов в частное владение с правом перепродажи, перевод ценных лесов в «нелесные земли», торговлю землёй сельхозназначения, отказ от выборов глав регионов, ликвидацию одномандатных депутатов, отмену ответственности за ложную рекламу и обман потребителей, упрощение увольнения работников, сокращение вдвое налога на богатых, уравнение рецидивистов в правах, закон о референдуме, который сделал референдум в России невозможным, «реформу» ЖКХ с повышением квартплаты, разрешение на вывоз капитала, смягчение наказания за экономические преступления, отмену конфискации как меры наказания, признание ответственности СССР за «Катынский расстрел», многожёнство… Шайка голосовала «ПРОТИВ»: конфискации имущества расхитителей госсобственности, усиления ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, ответственности должностных лиц за неправильный расчёт платы по ЖКУ, государственной монополии на нефть, НЕДОПУЩЕНИЯ расчленения единой электросистемы и приватизации железных дорог… Именно ему мы обязаны тем, что не состоялся импичмент ЕБНа, которого «переобувшийся» Жирик потом безудержно клеймил позором. Что до личных его паскудств, так всё-таки помер, неудобно как-то.

Вячеслав Кормилицын Я, как и многие, ЗА,