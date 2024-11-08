Медвежий угол
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Медвежий угол

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Я - За! Указ о праздновании в 2026 году 80-летия Владимира Жириновского

Я - За! Указ о праздновании в 2026 году 80-летия Владимира Жириновского

Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия Владимира Жириновского Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

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Комментарии
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И
Искандер
Специально для членов секты &quot;Свидетели Жирика&quot; напоминаю. Шайка Жирика голосовала «ЗА»: передачу лесов и водоёмов в частное владение с правом перепродажи, перевод ценных лесов в «нелесные земли», торговлю землёй сельхозназначения, отказ от выборов глав регионов, ликвидацию одномандатных депутатов, отмену ответственности за ложную рекламу и обман потребителей, упрощение увольнения работников, сокращение вдвое налога на богатых, уравнение рецидивистов в правах, закон о референдуме, который сделал референдум в России невозможным, «реформу» ЖКХ с повышением квартплаты, разрешение на вывоз капитала, смягчение наказания за экономические преступления, отмену конфискации как меры наказания, признание ответственности СССР за «Катынский расстрел», многожёнство… Шайка голосовала «ПРОТИВ»: конфискации имущества расхитителей госсобственности, усиления ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, ответственности должностных лиц за неправильный расчёт платы по ЖКУ, государственной монополии на нефть, НЕДОПУЩЕНИЯ расчленения единой электросистемы и приватизации железных дорог… Именно ему мы обязаны тем, что не состоялся импичмент ЕБНа, которого «переобувшийся» Жирик потом безудержно клеймил позором. Что до личных его паскудств, так всё-таки помер, неудобно как-то.
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5 час.
Вячеслав Кормилицын
Я, как и многие, ЗА,
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4 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Ну зачем лгать, только Жириновский и выступил против распада, вот его подлинные слова: &quot;Я был сторонником ГКЧП. Я и ЛДПР — мы единственные, кто открыто выступил на стороне абсолютно законного ГКЧП. Я принимал участие на митинге против ликвидации СССР в декабре 1991. Я считал и до сих пор уверен в этом, что те, кто подписали Беловежские соглашения, являлись преступниками и негодяями. Того же Ельцина надо было арестовать в августе девяносто первого&quot;.
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3 час.

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