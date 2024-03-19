Nvidia запустила Quantum Cloud — облачный симулятор квантового компьютера для исслед...

Nvidia запустила Quantum Cloud — облачный симулятор квантового компьютера для исследованийКвантовые вычисления обещают экспоненциально ускорить расчёты, но как и с помощью каких алгоритмов — это человечество пока представляет очень слабо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)