Под Смоленском обрушился мост через реку Вазуза

Жителям Сычевского района д. Мальцево придется искать новые пути обхода реки Вазуза. Как сообщила администрация Сычевского муниципального округа, обрушение пешеходного моста (кладей) через реку произошло в связи с погодными условиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии