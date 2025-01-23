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Под Смоленском обрушился мост через реку Вазуза

Под Смоленском обрушился мост через реку Вазуза

Жителям Сычевского района д. Мальцево придется искать новые пути обхода реки Вазуза. Как сообщила администрация Сычевского муниципального округа, обрушение пешеходного моста (кладей) через реку произошло в связи с погодными условиями.

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