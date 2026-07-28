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Россияне массово забирают деньги из банков: что происходит с вкладами

Россияне массово забирают деньги из банков: что происходит с вкладами

В российской банковской сфере фиксируется изменение поведения вкладчиков: все больше граждан отказываются от долгосрочных депозитов и переводят накопления на более гибкие инструменты, включая накопительные счета.

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