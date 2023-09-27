История праздника Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, традиции и запреты на Никиту Гусятника Алёна Юрьева28 сентября — это день, когда православная церковь отмечает Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.