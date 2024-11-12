Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей

Президент России Владимир Путин дал указание правительству подготовить предложения по финансированию развития электросетей в рамках реализации капиталоемких инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.
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